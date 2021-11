GP Kataru: Relacja na żywo

Do zakończenia sezonu F1 pozostały jeszcze trzy wyścigi. Obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa jest wiceliderem mistrzostw świata. Do prowadzącego Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla traci 14 punktów. Ostatnio odrobił siedem wygrywając tydzień temu po pasjonującej walce wyścig o GP Brazylii.

W tegorocznym sezonie każdy punkt jest na wagę złota. Nawet ten jeden wywalczony za najszybsze okrążenie. W Brazylii, aby nie wpisał go na swoje konto Hamilton, team Red Bulla desygnował do walki o to Sergio Pereza. Meksykanin, który jechał trzeci i miał prawie pewne trzecie miejsce na podium, na dwa okrążenia przed końcem otrzymał polecenie zameldowania się w pit stopie i zmiany opon.

Choć wymiana opon nie była mu wcale potrzeba, Perez team orders wykonał. Założył nowe opony, wyjechał na tor i... wykręcił najlepszy czas okrążenia. Dostał za to dodatkowy jeden punkt, a nie otrzymał go Hamilton. Tym samym przewaga partnera Pereza z ekipy Verstappena nad Hamiltonem wynosi aktualnie 14, a nie 13 pkt.

Przed niedzielnym wyścigiem pretendenci do tytułu nie tryskają optymizmem. Obaj zgodnie stwierdzili, że nie będzie łatwo, gdyż nie znają tego toru. Obaj przyznali także, że nocny wyścig im odpowiada. Na pytania jak oceniają swoje szanse, też zgodnie stwierdzili, że... okaże się na mecie.

Starania Kataru o prawo organizacji GP F1 trwały od kilku lat. Dopiero jednak w tym roku, gdy pandemia spowodowała, że GP Australii zaplanowane na marzec, a później przeniesione na listopad zostało drugi raz z rzędu odwołane, udało się cel osiągnąć. Choć nie od razu, na potwierdzenie trzeba było czekać do września.

Umowa Liberty Media z Katarem została podpisana na dziesięć lat, sponsorem tytularnym tegorocznego wyścigu będzie lokalna firma telekomunikacyjna Ooredoo. W 2022 wyścig się nie odbędzie z powodu mistrzostw świata w piłce nożnej zaplanowanych na przełom listopada i grudnia.

Nocny wyścig w Katarze będzie czwartym na Bliskim Wschodzie. Inne odbywają się w Bahrajnie, Abu Zabi i Arabii Saudyjskiej. Tor Losail został otwarty w 2004 roku, od tego czasu odbywa się tam runda motocyklowych MŚ. Trzy lata później obiekt otrzymał oświetlenie.

Do tego roku samochodowe serie wyścigowe tylko sporadycznie gościły w Katarze. Przełom nastąpił latem 2021 gdy Katar wizytowali dyrektor wyścigowy FIA Michael Masi i dyrektor sportowy F1 Steve Nielsen. Obaj po inspekcji stwierdzili, że obiekt może przyjąć F1, ale konieczne są pewne prace modernizacyjne.

Zlecono m.in. przebudowę wjazdu do alei serwisowej, modyfikację części krawężników i barier ochronnych, oraz modernizację strefy serwisowej. Wszystkie te prace wykonano w tempie ekspresowym, tor został już odebrany przez FIA.

Jedno okrążenie ma 5380 m, kierowcy przejadą w sumie 57 rund. Nowa nawierzchnia toru - jak zapewniają organizatorzy - będzie miała doskonałą przyczepność.

Prognoza pogody na weekend nie przewiduje opadów, temperatura powietrza będzie w dzień dochodziła do 30 st. C, po zmroku ma wynosić około 25-26 st. C.

Relacja i wynik na żywo GP Kataru na Polsatsport.pl. Początek od godziny 15:00.

AA, PAP