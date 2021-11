Kajetanowicz i Szczepaniak mają za sobą wyjątkowy sezon. Polacy pokazali nie tylko doskonałe tempo, ale także wielką skuteczność. Na siedem startów sześciokrotnie stawali na podium, zajmując drugie miejsca w Estonii, Hiszpanii i trzecie w zakończonym właśnie Rajdzie Monza, a wygrywając w Portugalii, na Sardynii i w Grecji.

Po drugim miejscu w sezonie 2019 (kategoria WRC 2) i trzecim w ubiegłym roku (kategoria WRC 3), duet LOTOS Rally Team sięga po kolejne podium. Kajetanowicz ukończył zmagania jako wicemistrz świata, Szczepaniak (z racji zmiany pilota u głównego konkurenta, Yohana Rossela) - z tytułem mistrzowskim.



- Tegoroczne Rajdowe Mistrzostwa Świata dobiegają właśnie końca. To nasz najlepszy sezon, od kiedy ścigamy się wśród najszybszych rajdowych załóg na świecie. Trzy wygrane rajdy, łącznie sześć podiów w siedmiu startach dało wicemistrzostwo świata! Choć do głównego celu zabrakło tak niewiele, mogę wracać do Polski z podniesionym czołem. Chciałbym podziękować mojemu zespołowi LOTOS Rally Team, który pokazał, że nawet w najtrudniejszych chwilach potrafi się zmotywować i zademonstrować ogromne serce do walki. Dziękuję naszym kibicom, których doping zawsze ma dla mnie wielką wartość. Dziękuję naszym partnerom, bez których walka o tytuł nie byłaby w ogóle możliwa. Jak zawsze, osobne podziękowania kieruję w stronę swojej rodziny, która najlepiej wie, jak wiele wysiłku kosztowała mnie ta gra – kocham Was i pamiętajcie, że jesteście dla mnie najważniejsi! - komentował Kajetanowicz.

Informacja prasowa