Najbliższy tydzień może być jednym ze smutniejszych dla kibiców Manchesteru City, Atletico Madryt, nawet Barcelony, a na pewno najsmutniejszym dla fanów Sergio Aguero. 33-latek padł na murawę w meczu 12. kolejki La Liga, w którym to jego klub mierzył się z Deportivo Alaves i według niektórych źródeł ma zakończyć piłkarską karierę.

Argentyńczyk opuścił boisko w 41. minucie meczu. Klub poinformował, że Aguero zgłosił dyskomfort w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Okazało się, że były zawodnik City zmaga się z arytmią serca i na samym początku informowano, że przerwa Aguero od gry potrwa co najmniej trzy miesiące.

Aguero skomentował swoją sytuację zdrowotną w piątek 12 listopada za pośrednictwem Twittera. "Biorąc pod uwagę wszelkie pogłoski, odpowiadam, że postępuję zgodnie z instrukcjami klubowych lekarzy, robię badania, podjąłem się leczeniu i będę obserwował swoje postępy w ciągu najbliższych 90 dni. Zawsze pozytywny" - napisał Argentyńczyk.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero, który jest blisko zespołu "Dumy Katalonii", uważa, że Aguero poda do mediów oficjalną decyzję już w najbliższym tygodniu podczas oficjalnej konferencji prasowej. - Kun Agüero odchodzi na emeryturę. Problemy z sercem zmuszają go do pozostawienia aktywnego futbolu. W przyszłym tygodniu zaplanowana jest konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszone jego wycofanie się - pisze Hiszpan.

🚨 El Kun Agüero se retira. Los problemas en el corazón le obligan a dejar el fútbol en activo. La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada. Lo estamos contando en https://t.co/vrsj4XOUJL #barça #fcblive #kunaguero — Gerard Romero (@gerardromero) November 20, 2021

Aguero to m.in. najlepszy zagraniczny strzelec w historii Premier League (184 gole) i jednocześnie najskuteczniejszy snajper w historii Manchesteru City (260 trafień). W barwach "Obywateli" sięgnął po pięć mistrzostw i wywalczył sześć Pucharów Anglii. W sezonie 2014/15 był królem strzelców ligi angielskiej. Jest również wicemistrzem świata z 2014 r. oraz złotym medalistą olimpijskim. Z Atletico wygrał Ligę Europy.

MS, Polsat Sport