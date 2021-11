W 8. kolejce PlusLigi beniaminek z Lublina zmierzy się z Cuprum Lubin. Który zespół okaże się lepszy? Transmisja TV i stream online meczu LUK Lublin - Cuprum Lubin o godz. 17:30 w Polsacie Sport oraz Polsat Box Go.

Debiutujący w PlusLidze Lubinianie po siedmiu rozegranych meczach zajmują 10. lokatę w tabeli i wyprzedzają drużynę LUK Lublin o punkt. Przyjezdni wywalczyli siedem oczek po pokonaniu Ślepska Malow Suwałki (3:0), GKS-u Katowice (3:1) oraz po przegranym po tie-breaku meczu z Aluron CMC Warta Zawiercie. W ostatniej kolejce lubinianie ulegli w trzech setach Indykpolowi AZS Olsztyn.

LUK Lublin do niedzielnego starcia przystąpi po wygranej 3:2 nad PGE Skrą Bełchatów i zrobi wszystko, by dopisać sobie kolejne punkty do tabeli.

– Powtarzam jak mantrę, że każdy mecz w PlusLidze to dla nas sprawdzian i w żadnym z nich nie jest łatwo o punkty. Nie inaczej będzie w niedzielę. Być może jesteśmy faworytem meczu z Cuprum Lubin, bo pokonaliśmy w niesamowitych okolicznościach PGE Skrę Bełchatów, ale to nie zmienia tego, że w każdym spotkaniu musimy być zdeterminowani i skoncentrowani tylko na swojej grze – zapowiada trener Dariusz Daszkiewicz.

