Friedrich - mistrz olimpijski z Pjongczangu zarówno w dwójkach, jak i w czwórkach - zanotował 54. pucharowe zwycięstwo w karierze.

Skład zwycięzców z soboty uzupełnili Thorsten Margis i Candy Bauer. Ich łącznych czas dwóch ślizgów to 1.41,31. Drugie miejsce zajęli - ex aequo - Brytyjczycy (Brad Hall, Nick Gleeson, Greg Cackett, Taylor Lawrence) i inna niemiecka osada (Johannes Lochner, Christopher Weber, Erec Maximilian Bruckert, Christian Rasp), które straciły do triumfatorów 0,26 s.

Polacy nie startowali.

Wśród kobiecych dwójek najlepsze okazały się Niemki Laura Nolte i Leonie Fiebig - 1.46,22, przed rodaczkami Kim Kalicki i Anabel Galander (1.46,39) oraz Kanadyjkami Christine De Bruin i Kristen Bujnowski (1.46,51). Polek nie było w obsadzie

AA, PAP