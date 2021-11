Eksperci dyskutowali o przyszłości Paulo Sousy i tym, co w jego kwestii powinien zrobić Cezary Kulesza.

- Nie widzę, żeby była jakaś zmiana pod względem tego, co robili inni selekcjonerzy. Sousa do tej pory nic nie wygrał. Mamy do rozegrania baraże, które Sousa sobie utrudnił swoimi decyzjami. Jestem zdania, że nie należy zmieniać teraz selekcjonera. To ewentualnie pogorszy sprawę. - mówił Maciej Żurawski.

Z kolei Roman Kołtoń zwrócił uwagę na fakt, że reprezentacja Polski gra inaczej niż za poprzedników. Niemniej jednak listopadowe mecze rzucają cień na dotychczasową pracę trenera.

- Nie sposób zwolnić Sousę przed barażami. I nie chodzi tylko o finanse. Mimo wszystko ta drużyna gra odważniej, szuka bramek. Jeśli chcesz odciąć Sousę, to zdajesz się na szaleństwo. Kulesza powinien wezwać Sousę, przedyskutować z nim to, co stało się w listopadzie - tłumaczył.

Jego zdaniem Portugalczyk powinien intensywnie przepracować najbliższe miesiące.

- Sousa zdewastował morale drużyny. Powinien teraz pojechać osobiście do każdego kadrowicza i rozmawiać. "Lewy" też powinien porozmawiać z innymi zawodnikami - wyjaśniał.

Cała dyskusja w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport