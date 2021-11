W meczu trzynastej kolejki Serie A Inter Mediolan podejmie SSC Napoli. Będzie to stracie kolejno trzeciej i pierwszej drużyny ligi włoskiej. Inter ma szanse zmniejszyć stratę do lidera i zbliżyć się w tabeli ligowej do drużyny z Neapolu na cztery punkty. Jednak Napoli jest niepokonane w lidze, więc przed Interem trudne zadanie. Relacja i wynik na żywo z meczu Inter Mediolan - SSC Napoli na Polsatsport.pl.

Inter jest ostatnio w niezłej formie, drużyna z Mediolanu nie przegrała w czterech ostatnich spotkaniach Serie A. W poprzedniej kolejce podopieczni Simone Inzaghiego zremisowali 1:1 w derbach z Milanem. Aktualnie Inter jest na trzecim miejscu w tabeli i traci do lidera z Neapolu siedem punktów. W najbliższym meczu ligowym "Czarno-niebiescy", będą mieli okazję zmniejszyć tę stratę. Jeśli Interowi uda się pokonać Napoli to będzie to szansa na włączenie się do wyścigu o mistrzostwo Włoch.

Napoli jest wciąż niepokonane w tym sezonie jeśli chodzi o Serie A. Jeśli dal Interu mecz z ekipą z Neapolu jest szansą na nadrobienie punktów do lidera, to dla podopiecznych Luciano Spallettiego, najbliższe starcie jest okazją na umocnienie się na pierwszym miejscu w tabeli po tym, jak AC Milan przegrał swój mecz z Fiorentiną 3:4. Jest spora szansa, że na boisko w pierwszym składzie wyjdzie reprezentant Polski Piotr Zieliński.

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi klubami zakończyło się remisem 1:1. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?

Relacja i wynik na żywo z meczu Inter Mediolan - SSC Napoli na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:00.

MP, Polsat Sport