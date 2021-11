UFC Vegas 43: Ketlen Vieira - Miesha Tate. Wyniki gali

W walce wieczoru gali UFC Vegas 43 Ketlen Vieira (12-2, 2 KO, 4 SUB) pokonała Mieshę Tate (19-8, 4 KO, 7 SUB). Tego wieczoru jedyną walką, która zakończyła się przed czasem, było starcie Taila Santos (19-1, 10 KO, 3 SUB) - Joanne Calderwood (15-7, 5 KO, 1 SUB). Sprawdź wyniki gali UFC Vegas 43.