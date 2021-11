Cavendish po upadku podniósł się samodzielnie i pomachał do widzów, ale ostatecznie tor opuścił na noszach. Został przewieziony do szpitala, gdzie spędził noc. Jego wypisanie spodziewane jest jeszcze w poniedziałek lub we wtorek rano.

We have an update on @MarkCavendish after his crash on the final day of the #zesdaagsegent: https://t.co/EutNsLk8Zf



Wishing you a speedy recovery, Mark!

