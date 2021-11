Po kontrowersyjnych zaczepkach ze strony kibiców Legii Warszawa, do sprawy postanowili odnieść się sympatycy Górnika Zabrze. Odpłacili się tym samym przed spotkaniem obu drużyn. Nie obeszło się bez ingerencji ze strony byłego mistrza świata Lukasa Podolskiego.

Atmosfera ligowego klasyku zawsze jest podgrzana do granic. W tym przypadku, oliwy do ognia dolali kibice. Parę dni temu zrobiło się głośno o transparencie, jaki sympatycy warszawskiej Legii wywiesili na meczu ze Stalą Mielec na popularnej "Żylecie". Jego treść to "Chociaż w Zabrzu śmierdzi i bieda, za Legią na wyjazd jechać trzeba. 21.11".

ZOBACZ TAKŻE: Marek Papszun dogadany z Legią Warszawa

Zachowanie fanatyków Legii nie mogło przejść bez echa w Zabrzu. Kibice Górnika wymownie odpowiedzieli, nawiązując do zaczepek warszawiaków. - W Zabrzu śmierdzi z wysypiska, na dzielnicach bieda, ale z Legią starą ku***, każdy wie, że wygrać trzeba - przekazali.

Podwójne powody do szczycenia się mieli zabrzanie. Ich Górnik wygrał na boisku 3:2, natomiast kibice, dzięki temu, zwyciężyli wojnę na zaczepki. Mimo tego, do sytuacji postanowił się odnieść lider Górnika Lukas Podolski i dodatkowo wbił szpilkę swoim wpisem.

- Miło, że byliście w Zabrzu - napisał były mistrz świata, a swoją wypowiedź zakończył wymownym, ironicznym "buziaczkiem". Podolski zdobył drugą bramkę meczu i dołożył sporą cegiełkę do wygranej drużyny.

W kolejnej kolejce, Górnik pojedzie do Łęcznej na spotkanie z 18. zespołem ligi. 3 dni po meczu z Leicester, Legia zmierzy się na Łazienkowskiej z Jagiellonią Białystok.

MS, Polsat Sport