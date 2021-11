Jeśli można mówić o ligowych klasykach, to ten mecz z pewnością do takich należy. Na zakończenie 8. kolejki PlusLigi PGE Skra Bełchatów podejmie Asseco Resovię Rzeszów. Transmisja meczu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Bełchatowsko-rzeszowskie starcia zawsze budzą ogromne emocje wśród kibiców. PGE Skra to najbardziej utytułowany klub w PlusLidze. Ma na koncie 14 medali, w tym 9 złotych, 2 srebrne i trzy brązowe. Ekipa z Podpromia trzykrotnie wywalczyła tytuł mistrza Polski, trzykrotnie też zdobywała srebro i dwukrotnie brąz.

W obecnym sezonie zespoły te radzą sobie bardzo podobnie. Mają na koncie po 12 punktów i taki sam bilans spotkań (4-3). Rzeszowianie dzięki lepszemu stosunkowi setów plasują się o lokatę wyżej w ligowej tabeli.

W poprzedniej kolejce PGE Skra sensacyjnie uległa po tie-breaku beniaminkowi z Lublina. Od tamtej pory rozegrała jednak dwa zwycięskie mecze w Pucharze CEV z bośniacką drużyną Mladosti Brćko. Asseco Resovia z kolei zanotowała arcyważne zwycięstwo 3:0 z Projektem Warszawa. Miała też więcej czasu na odpoczynek, bowiem nie bierze udziału w europejskich pucharach.

Jedną z postaci, która łączy oba kluby jest atakujący PGE Skry Damian Schulz, który następująco skomentował poniedziałkowe starcie.

- Dla mnie to fajny, personalny mecz. Mam mieszane uczucia co do Rzeszowa, bo sportowo były to dla mnie dwa najgorsze sezony - powiedział. - My zagrywamy dobrze i oni dobrze zagrywają, ale to my będziemy u siebie, więc mam nadzieję, że lepiej zaprezentujemy się w tym elemencie, a co za tym pójdzie, wygramy to spotkanie - dodał.

