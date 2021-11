AP: Katar zatrudnił byłego agenta CIA do szpiegowania FIFA. Wszystko po to, aby zyskać prawo do organizacji MŚ 2022

Celem działań byłego oficera CIA Kevina Chalkera byli działacze rywalizujących z Katarem państw oraz urzędnicy FIFA, która w 2010 roku zdecydowała o przyznaniu Katarowi praw gospodarza mundialu - informuje AP na podstawie własnego śledztwa.

- Praca Chalkera polegała na podstawianiu kogoś, kto podając się za fotoreportera, śledziłby rywali Kataru, oraz stworzeniu na Facebooku konta atrakcyjnej kobiety, dzięki której szpiedzy mogliby zbliżyć się do konkurentów. Osoby pracujące dla Chalkera i Kataru zabiegali również o dostęp do spisu połączeń telefonicznych co najmniej jednego wysoko postawionego urzędnika FIFA - pisze agencja.

Były agent CIA zobowiązał się również do pomocy w "utrzymaniu kontroli" nad ogromną społecznością zagranicznych pracowników zatrudnionych w Katarze. W kraju zamieszkanym przez 2,8 mln osób jedynie 300 tys. posiada jego obywatelstwo. Zagraniczni pracownicy fizyczni odegrali kluczową rolę w przygotowaniach kraju do organizacji mundialu, budując stadiony i infrastrukturę niezbędną do ich przeprowadzenia.

Śledztwo AP bazowało na wywiadach z byłymi współpracownikami Chalkera oraz przeglądzie kontraktów, wiadomości oraz innych dokumentów biznesowych związanych ze sprawą. Rząd Kataru i władze FIFA odmówiły odniesienia się do pytań agencji. Chalker ocenił, że przeanalizowane przez AP dokumenty zostały sfałszowane.

Komentując doniesienia AP, John Scott-Railton, badający firmy zajmujące się szpiegostwem cybernetycznym, zauważył, że sprawa jest przykładem zagrożeń dla bezpieczeństwa, z którymi mierzyć się musi rząd USA. - To naprawdę niebezpieczne, kiedy ludzie posiadający wiedzę na temat najbardziej wrażliwych tajemnic państwa myślą o spieniężeniu jej na rzecz tego, kto jest w stanie zapłacić najwięcej - powiedział.

Na początku roku CIA wystosowała list do byłych pracowników, w którym ostrzegła przed próbami zwerbowania ich przez rządy obcych państw. - Prosimy o ochronę siebie i CIA poprzez ochronę tajnych umiejętności, które stanowi podstawę tej instytucji - napisano.

Do sprawy odniósł się również członek Izby Reprezentantów USA Tom Malinowski, który wskazał na znaczne wpływy Kataru, a także Zjednoczonych Emiratów Arabskich w amerykańskiej polityce.