Wieczorek ma zmierzyć się z Szymonem Bajorem (22-9, 10 KO, 9 SUB) w walce wieczoru FEN 37, która 27 listopada odbędzie się we wrocławskiej hali Orbita. Stawką będzie tymczasowy pas mistrzowski w kategorii ciężkiej. "Siwy" wskoczył do karty walk za Michała Andryszaka (22-10-1NC, 14 KO, 7 SUB), który musiał wycofać się z pojedynku z powodów osobistych. Jak się okazało, jego występ jest niepewny.

"Występ Adama Wieczorka pod mocnym znakiem zapytania! Zawodnik doznał urazu na treningu i obecnie przebywa w szpitalu na badaniach. Pojawił się jednak mocny zawodnik rezerwowy do starcia z Bajorem. Dziś na koniec dnia zapadnie ostateczna decyzja!" - poinformował prezes FEN Paweł Jóźwiak w mediach społecznościowych.

Występ Adama Wieczorka pod mocnym znakiem zapytania! Zawodnik doznał urazu na treningu i obecnie przebywa w szpitalu na badaniach . Pojawił się jednak mocny zawodnik rezerwowy do starcia z Bajorem. Dziś na koniec dnia zapadnie ostateczna decyzja ! #FEN37ppv — Paweł Jóźwiak 💯 🇵🇱 (@JozwiakPawe) November 23, 2021

Wieczorek to były zawodnik UFC, który w amerykańskiej organizacji dwie walki wygrał i jedną przegrał.

Transmisja gali FEN 37 w systemie PPV.

MC, Polsat Sport