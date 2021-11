Igor Milicić: Każdy ma wziąć na siebie odpowiedzialność za wynik

Agnieszka Łapacz: Panie trenerze, jak to jest ten pierwszy raz już jako oficjalny selekcjoner reprezentacji Polski na zgrupowaniu?



Igor Milicić: Jest dużo pracy oraz sporo szczegółów. Jest także wiele myśli, co jest warte, a co nie warte do przekazywania, bo mamy tylko kilka treningów przed naszymi meczami. Najważniejsze jest jednak to, żeby zespół złapał myśl, jak chcemy grać. Idziemy w dobrym kierunku. Jest trudno, ale jest to bardzo fajna praca.

No właśnie, czasu mało i możliwości treningowych również, natomiast pracy bardzo dużo. Jak to zrobić, żeby jakoś to poukładać?



Jest naprawdę bardzo mało czasu, ale uwypukliliśmy najistotniejsze dla nas rzeczy, zarówno w obronie jak i w ataku. Przez te cztery jednostki treningowe, które mamy przed wyjazdem chce spróbować to wytrenować tak, jakby zwodnicy ćwiczyli to od miesiąca. Chcemy żeby oswoili się z tymi zagrywkami, w obronie jak i w ataku, ale także żeby czuli się dobrze przy tym.



O jakich konkretnie zachowaniach mówimy na boisku?



Chcemy być bardzo agresywni, podwajania i bardzo wysoko w obronie na pick'n'roll. To są przede wszystkim rzeczy w obronie, które chcemy pielęgnować. Druga sprawą jest to, że podejrzewamy, iż zespół z Izraela będzie dużo grał na przekazie, przez co zwróciliśmy uwagę na to jak mamy ich atakować. Tych sytuacji jest trochę więcej, natomiast próbujemy sprawić, aby zespół oswoił się i poczuł to.



Kto będzie liderem tej reprezentacji? Na kogo stawia trener, że weźmie na siebie tę odpowiedzialność?



Na pewno w tej kadrze naturalnymi liderami są: Michał Sokołowski i Mateusz Ponitka. Ich z różnych względów nie będzie na pierwszym meczu, natomiast liderem spotkania w Izraelu ma być cały zespół. Każdy ma wziąć na siebie odpowiedzialność za wynik oraz dać swoją cegiełkę w kierunku pozytywnym dla nas.

