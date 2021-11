Mistrz Niemiec wyszedł na prowadzenie już w 14. minucie spotkania. Lewandowski wykorzystał zamieszanie, znalazł sobie miejsce w polu karnym i popisał się fenomenalnym strzałem przewrotką. Piłka po uderzeniu kapitana reprezentacji Polski skozłowała przed bramkarzem i zatrzepotała w siatce. To było dziewiąte trafienie Polaka w tej edycji Champions League.

Tuż przed przerwą dwubramkową przewagę Bayernowi zapewnili dwaj Francuzi. Corentin Tolisso zagrał do Kingsleya Comana. 25-latek oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Do przerwy Bawarczycy prowadzili 2:0.

Gospodarze zdobyli kontaktową bramkę w 70. minucie gry. Viktor Tsygankov zagrał do Denysa Garmasha, który pokonał Manuela Neuera. W kolejnych minutach piłkarze z Kijowa próbowali doprowadzić do wyrównania. Swoje szanse mieli m.in. Sydorchuk i Tsygankov. Ostatecznie mecz zakończył się skromną wygraną "Die Roten". Bayern ma komplet punktów i zapewnił sobie już triumf w grupie E.

Dynamo Kijów - Bayern Monachium 1:2 (0:2)

Bramki: Garmash 70 - Lewandowski 14, Coman 45

