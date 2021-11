Chelsea jest w tym sezonie w świetnej formie. Podopieczni Tomasa Tuchela przegrali do tej pory tylko dwa spotkania we wszystkich rozgrywkach. Jedną z drużyn, którym udało się pokonać zespół z Londynu, był Juventus. Czy Chelsea odegra się za ostatnią porażkę? Relacja na żywo z meczu Chelsea - Juventus na Polsatsport.pl.

Chelsea przegrała do tej pory tylko dwa spotkania we wszystkich rozgrywkach. W miniony weekend ekipa z Londynu wygrała z Leicester 3:0 i utrzymała się na pierwszym miejscu w tabeli Premier League z 29 punktami na koncie. W Lidze Mistrzów Chelsea jest na drugim miejscu w grupie H (9 pkt) ze stratą trzech punktów do lidera i najbliższego rywala Juventusu. Angielski zespół musi wygrać nadchodzące starcie, jeśli chce zachować szanse na zakończenie rywalizacji w fazie grupowej na pierwszym miejscu.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski w finałowej jedenastce plebiscytu FIFA

W tym sezonie Juventus nie radzi sobie zbyt dobrze w Serie A, jednak ekipie z Turynu udało się wygrać dwa ostatnie spotkania na krajowym podwórku. "Stara Dama" jest aktualnie na ósmym miejscu w lidze (21 pkt). O wiele lepiej wygląda forma "Juve" w Lidze Mistrzów. Biało-czarni wygrali wszystkie cztery spotkania i są na czele grupy H z dwunastoma punktami na koncie.

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi klubami zakończyło się wygraną Juventusu 1:0. Czy w rewanżowym starciu Chelsea odegra się za porażkę z poprzedniego meczu?

Relacja na żywo z meczu Chelsea - Juventus na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

MP, Polsat Sport