Czas na kolejne starcie drużyny Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Bayern Monachium zagwarantował sobie już awans do kolejnej fazy rozgrywek, a wygrywając w najbliższym spotkaniu z Dynamem Kijów mistrzowie Niemiec będą mogli być pewni pierwszego miejsca w grupie E. Relacja na żywo z meczu Dynamo Kijów - Bayern Monachium na Polsatsport.pl.

Dynamo Kijów nie wygrało jeszcze żadnego spotkania w fazie grupowej tej edycji Ligii Mistrzów. Jedyny punkt podopieczni Mircei Lucescu zdobyli w domowym starciu z Benfiką Lizbona, które zakończyło się remisem 0:0. Dużym problemem może być też nieumiejętność zdobywania bramek, jaką zawodnicy rumuńskiego szkoleniowca prezentują w Lidze Mistrzów. Zespół z Kijowa nie strzelił ani jednej bramki w poprzednich czterech meczach.

Bayern Monachium wywalczył już awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W najbliższym spotkaniu drużyna z Bawarii może zagwarantować sobie zakończenie fazy grupowej na pierwszym miejscu. Mistrzowie Niemiec są w świetnej dyspozycji, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki. Udowodnili to wygrywając wszystkie cztery spotkania jakie rozgrywali w tej edycji Ligi Mistrzów. Jest szansa, że zobaczymy na boisku kapitana polskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego, który raczej nie odpuści sobie okazji do strzelenia kolejnych bramek w Lidze Mistrzów.

Poprzednie starcie tych klubów zakończyło się wysokim zwycięstwem Bayernu Monachium 5:0. Dwie bramki strzelił wtedy Lewandowski. Czy tym razem drużyna z Monachium znów będzie zwycięska?

Relacja na żywo z meczu Dynamo Kijów - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MP, Polsat Sport