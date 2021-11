W jednym z wtorkowych meczów 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów ekipa Dynama Kijów zagra z Bayernem Monachium. Zdecydowanymi faworytami tego starcia są przyjezdni. Na boisku nie powinno zabraknąć reprezentantów Polski - Tomasza Kędziory oraz Roberta Lewandowskiego. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Zespół z Kijowa ma jeszcze matematyczne szanse na drugie miejsce, do którego traci pięć punktów, ale żeby marzyć o awansie do fazy pucharowej Champions League musiałby zanotować komplet "oczek" w dwóch ostatnich kolejkach licząc jednocześnie na dwie porażki Barcelony. O wiele realniejsze szanse drużyna ze wschodniej Europy posiada w kontekście trzeciej lokaty i gry na wiosnę w Lidze Europy. Dynamo traci do trzeciej Benfiki trzy punkty.

Zobacz także: Liga Mistrzów: Robert Lewandowski graczem kolejki

Dynamo wciąż czeka na premierowe zwycięstwo w tej edycji fazy grupowej. Mało tego, zespół ten nie strzelił jeszcze żadnego gola! Ostatnio piłkarze z Kijowa przegrali u siebie z Barceloną 0:1.

To sprawia, że zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Bayern, który potrzebuje punktu lub braku wygranej Barcelony, aby zapewnić sobie pierwsze miejsce w tabeli grupy E. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zwyciężyli w poprzedniej kolejce Benfikę aż 5:1, a hat-trickiem popisał się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zdobył w tej edycji osiem bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców. Kibice mogą zaostrzać sobie apetyty na jego pojedynki z Tomaszem Kędziorą.

W pierwszym meczu obu zespołów Bayern wygrał z Dynamem na Allianz Arena aż 5:0. Lewandowski zagrał do 79. minuty i zdobył dwie bramki, podczas gdy Kędziora wszedł na murawę w drugiej połowie.

Transmisja meczu Dynamo Kijów - Bayern Monachium o godz. 18:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport