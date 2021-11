Obie drużyny nie mają już raczej szans na awans do fazy pucharowej, jednak dalej walczą o trzecie miejsce, które daje grę w Lidze Europy na wiosnę. Jeśli Malmoe pokona Zenit, to te dwie ekipy zrównają się punktami, co mogłoby dać nadzieję szwedzkiemu zespołowi na wywalczenie trzeciej pozycji na koniec fazy grupowej. Relacja na żywo z meczu Malmoe FF - Zenit na Polsatsport.pl.