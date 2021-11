Sevilla jest na dnie tabeli grupy G. Hiszpańska drużyna zgromadziła do tej pory tylko trzy punkty. Jeśli piłkarze Julena Lopeteguiego myślą o awansie, to muszą wygrać kolejne spotkanie. Najbliższym rywalem Sevilli będzie Vfl Wolfsburg. Relacja na żywo z meczu Sevilla FC - VfL Wolfsburg na Polsatsport.pl.

Sevilla bardzo dobrze radzi sobie w tym sezonie La Liga. Drużyna z Andaluzji wygrała sześć ostatnich spotkań w lidze i zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie dwadzieścia osiem punktów i traci tylko dwa do lidera Realu Madryt. Sytuacja podopiecznych Lopeteguiego w Lidze Mistrzów nie wygląda już tak dobrze. Sevilla jest na ostatnim miejscu w grupie. Jeśli hiszpańska ekipa chce awansować do fazy pucharowej, musi zacząć wygrywać spotkania, ponieważ do tej pory piłkarze z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan mają na swoim koncie trzy remisy i jedną porażkę.

W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Wolfsburg odnotował swoje pierwsze zwycięstwo meczach fazy grupowej tej edycji Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna wygrała 2:1 z austriackim Salzburgiem, który aktualnie zajmuję pozycję lidera w grupie G. Wolfsburg jak wszystkie inne zespoły w grupie G, dalej walczy o awans do fazy pucharowej i nie może pozwolić sobie na potknięcie w starciu z najbliższym przeciwnikiem.

Ostatnie spotkanie między tymi klubami zakończyło się remisem 1:1. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?

Relacja na żywo z meczu Sevilla FC - Vfl Wolfsburg na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

MP, Polsat Sport