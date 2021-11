Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB) zmierzy się z Szymonem Bajorem (22-9, 10 KO, 9 SUB) podczas gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław, która 27 listopada odbędzie się we wrocławskiej hali Orbita. Szewczyk wskakuje w miejsce kontuzjowanego Adama Wieczorka. Stawką pojedynku będzie tymczasowy pas mistrzowski w kategorii ciężkiej. Walkę zakontraktowano na dystansie pięciu rund.

Szewczyk trenuje pod okiem Mirosława Oknińskiego w Akademii Sportów Wilanów. Swoje trzy dotychczasowe walki na zawodowstwie stoczył na galach FEN. Podczas 32. edycji pokonał w 2. rundzie przez duszenie zza pleców Akhmeda Salomova. W Ostródzie, podczas FEN 35, w premierowej odsłonie rozprawił się przez techniczny nokaut z Kacprem Miklaszem. W Szczecinie znokautował Michała Piwowarskiego podczas FEN 36. W karierze amatorskiej mierzył się z innych zawodnikiem FEN, Krystianem Bielskim, oraz z Piotrem Mierzejewskim, którego poddał w 2. rundzie duszeniem zza pleców. Łączny jego bilans w amatorstwie to 6 zwycięstw i 2 porażki.

Bajor to były pretendent do tytułu mistrzowskiego w kategorii ciężkiej. W marcu 2019 roku fighter z Rzeszowa dopiero przywitał się z federacją i błyskawicznie rozprawił się z Grzegorzem Cieplińskim. W eliminatorze do walki o pas mistrzowski uporał się 2. odsłonie z Marcinem Sianosem. Bajor wojował nie tylko w Polsce – jest równie dobrze znany w Rosji, gdzie pokochali go kibice. Podczas FEN 32 wygrał przez techniczny nokaut z Ednaldo Oliveirą.

