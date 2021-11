"W najbliższych tygodniach w naszym zespole zabraknie Jakuba Peszko, którego czeka rehabilitacja związana z urazem barku. Trzymamy kciuki za udaną rehabilitację. Kuba wrócisz silniejszy!" – napisał lubelski klub w mediach społecznościowych.

W najbliższych tygodniach w naszym zespole zabraknie Jakuba Peszko, którego czeka rehabilitacja związana z urazem barku.



Trzymamy kciuki za udaną rehabilitację. Kuba wrócisz silniejszy! ✊ pic.twitter.com/7RtZuLvjOF — LUK Lublin (@LukLublin) November 24, 2021

Peszko trafił do klubu z Lublina z Chemika Bydgoszcz przed sezonem 2020/21. Niestety, cały tamten sezon był dla niego właściwie stracony. Wystąpił w zaledwie dwóch spotkaniach, bo kontuzja kolana w starciu z MCKiS Jaworzno wykluczyła go z gry do końca sezonu. Gdy lubelski klub wywalczył awans do PlusLigi, Peszko pozostał w drużynie. W pierwszych meczach sezonu pełnił rolę zmiennika.

Zobacz także: Lublin czy Lubin? Odpowiedź przyniósł dopiero zacięty tie-break!

LUK Lublin zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli PlusLigi. W ośmiu meczach wywalczył osiem punktów; bilans meczów 3–5. W poprzedniej kolejce pokonał we własnej hali Cuprum Lubin 3:2.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport