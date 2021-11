Spartak zamyka tabelę grupy C, z kolei Napoli jest liderem. Jeśli Rosjanie marzą o awansie do kolejnej fazy Ligi Europy, muszą w środę pokonać faworyzowanych Włochów. W pierwszym meczu tych drużyn sensacyjnie wygrali w Neapolu, triumfując 3:2. Jak na razie jest to jedyna wygrana Spartaka w fazie grupowej.

Napoli do Moskwy poleciało osłabione brakiem kilku kluczowych piłkarzy. Na wyjazd wraz z kolegami nie wybrali się między innymi kontuzjowani Lorenzo Insigne czy Victor Osimhen, a zakażeni koronawirusem są Diego Demme i Matteo Politano.

Mimo porażki w ostatniej kolejce z Interem, Napoli wciąż jest liderem Serie A. Znacznie gorzej w rosyjskiej ekstraklasie radzi sobie Spartak. Ekipa z Moskwy nie wygrała żadnego z ostatnich pięciu spotkań i zajmuje 10. miejsce w tabeli.

Relacja i wynik na żywo meczu Spartak Moskwa - SSC Napoli od godziny 16.30 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport