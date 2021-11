W grupie B dalej trwa walka o awans do fazy pucharowej. Co prawda, AC Milan nie ma już szans na dalszą grę w Lidze Mistrzów, ale ekipa z Mediolanu dalej może zająć trzecie miejsce uprawniające do gry w Lidze Europy na wiosnę. Z kolei Atletico ma szanse wyprzedzić w tabeli grupowej drugie FC Porto i zachować szanse na awans. Transmisja meczu Atletico Madryt - AC Milan w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.