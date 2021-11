Club Brugge ma na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo. Piłkarze klubu z Belgii w drugiej kolejce pokonali RB Lipsk. Później dwukrotnie przegrali z Manchesterem City. Natomiast na starcie rywalizacji zremisowali z PSG. Kibice zespołu z Brugii mają nadzieje, że ich ulubieńcy w nadchodzącym spotkaniu sięgną po pełną pulę punktów.

RB Lipsk nie może zaliczyć swojego występu w tej edycji Ligi Mistrzów do udanych. "Czerwone Byki" nie wygrały jeszcze ani jednego spotkania. Piłkarze niemieckiej drużyny przegrali ze wszystkimi zespołami w grupie A. W ostatniej kolejce ekipa z Lipska zgarnęła swój pierwszy punkt w fazie grupowej, remisując z PSG. Mimo to nie ma ona już szans na awans do fazy pucharowej.



Relacja i wynik na żywo meczu Club Brugge - RB Lipsk na Polsatsport.pl. Początek od godziny 21:00.

