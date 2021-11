W hitowym starciu 5. kolejki fazy grupowej Champions League Manchester City FC podejmuje Paris Saint-Germain. Spotkanie to powinno zadecydować, która z tych drużyn awansuje do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie A. Obecnie plasują się na nim "Obywatele", którzy mają na swoim koncie tylko jedną porażkę z... PSG. Transmisja meczu Manchester City - Paris Saint-Germain w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.