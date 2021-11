Piłkarz Ajaksu Amsterdam Sebastien Haller zdobył dwa gole w wygranym 2:1 wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z Besiktasem Stambuł i z dziewięcioma trafieniami dołączył do Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium na czele klasyfikacji strzelców.

Będący już pewny awansu do 1/8 finału zespół z Holandii odniósł piąte zwycięstwo i obok Bayernu Monachium oraz Liverpoolu, który w środę wieczorem w 5. kolejce spotka się z FC Porto, ma komplet punktów.

Do przerwy w Stambule prowadzili gospodarze po tym, jak Algierczyk Rachid Ghezzal wykorzystał rzut karny. Haller pojawił się na boisku od początku drugiej połowy i w 54. doprowadził do wyrównania. W 69. minucie urodzony we Francji 27-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ustalił wynik.

Ajax o zakończenie fazy grupowej bez strat punktowych powalczy 7 grudnia ze Sportingiem Lizbona. Drużyna z Portugalii w środę wieczorem zagra z Borussią Dortmund. Oba zespoły mają po sześć punktów i walczą o drugie miejsce, premiowane awansem do 1/8 finału.

W drugim już zakończonym meczu LM Inter Mediolan po dwóch trafieniach doświadczonego Bośniaka Edina Dżeko pokonał Szachtar Donieck 2:0. Mistrz Włoch z 10 pkt objął prowadzenie w grupie D. Jeśli w drugim pojedynku tej grupy Real Madryt wygra w Tyraspolu z Sheriffem, to "Królewscy" wraz z ekipą z Italii zapewnią sobie miejsce w czołowej "16" rozgrywek.

AA, PAP