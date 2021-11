Hit w Zawierciu i derby Śląska! Terminarz i plan transmisji 9. kolejki PlusLigi

Rozgrywki PlusLigi rozkręciły się już na dobre. Przed siatkarzami 9. kolejka zmagań, w której kibice oczekują sporych emocji. Do miana hitu pretenduje starcie Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W derbach Śląska GKS Katowice podejmie Jastrzębski Węgiel. To oczywiście niejedyne atrakcje tej serii spotkań. Kiedy grają siatkarze? O której godzinie są mecze? Sprawdź terminarz i plan transmisji 9. kolejki PlusLigi.

Dziewiątą kolejkę zainauguruje konfrontacja MKS Ślepsk Malow Suwałki – Projekt Warszawa. Do postawy podopiecznych trenera Andrzeja Kowala na początku sezonu jest sporo zastrzeżeń. Nie zniknęły one po wyprawie do Kędzierzyna-Koźla, gdzie Ślepsk gładko przegrał z ZAKSĄ 0:3. To już szósta porażka w sezonie, a o poprawę bilansu nie będzie łatwo. Siatkarze Projektu pojadą do Suwałk powalczyć o siódme zwycięstwo w sezonie, podbudowani pewną wygraną 3:0 z Treflem w poprzedniej kolejce.

Sobotni mecz Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zapowiada się niezwykle interesująco. Niepokonany w tym sezonie lider zagra na wyjeździe z trzecią drużyną w tabeli. Jurajscy Rycerze po wzmocnieniach mieli się kręcić wokół strefy medalowej i początek sezonu zdaje się potwierdzać te prognozy. W poprzedniej kolejce pojechali na teren mistrza Polski i wygrali po tie-breaku 3:2. Czy zdołają pokonać kolejnego giganta? ZAKSA jak na razie kroczy w lidze od zwycięstwa do zwycięstwa. Ma ich już na koncie dziewięć, a to ostatnie to pewne 3:0 ze Ślepskiem na własnym parkiecie.

Starcie GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel to siatkarskie derby Śląska. Faworytami będą mistrzowie Polski, podrażnieni porażką 2:3 z Aluronem na własnym parkiecie. Jastrzębianie wciąż są wiceliderem tabeli z dwudziestoma punktami na koncie (pięć straty do ZAKSY) i bilansem meczów 6–3). Siatkarze GKS miewali w tym sezonie lepsze i słabsze chwile, co obrazuje bilans meczów 4–4. Gdy są w formie, potrafią być groźni dla każdego, o czym przekonała się Asseco Resovia. W ostatniej kolejce ograli na wyjeździe Stal Nysa 3:2.

Asseco Resovia – LUK Lublin to trzecie z sobotnich spotkań. Rzeszowianie grają w kratkę, wygrali cztery z ośmiu meczów. Ostatnio nie mieli szczęścia w ligowym klasyku z PGE Skrą. Prowadzili w Bełchatowie już 2:0, ale ostatecznie to rywale cieszyli się po tie-breaku ze zwycięstwa w tym starciu. Czy poprawią sobie nastroje w kolejnym meczu? W sobotę będą gościć na Podpromiu ekipę LUK Lublin. Beniaminek PlusLigi w swym ostatnim spotkaniu też grał tie-breaka, w którym pokonał Cuprum Lubin. Warto też przypomnieć, że we wcześniejszym meczu podopieczni trenera Dariusza Daszkiewicza grali z PGE Skrą i osiągnęli... odwrotny wynik od rzeszowian. Przegrywali w Bełchatowie już 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2.

Na niedzielę zaplanowano mecz Trefl Gdańsk – PGE Skra Bełchatów. Jak zwykle przy rywalizacji Gdańskich Lwów z ekipą z Bełchatowa pojawi się temat Michała Winiarskiego i Mariusza Wlazłego. Czy tym razem ograją swój były klub? Patrząc na dotychczasowe rezultaty obecnego sezonu, byłaby to jednak niespodzianka. Trefl zaczął słabo, bo po tej drużynie oczekiwano więcej, niż 7 ugranych punktów i dwie wygrane w ośmiu meczach. Ostatnie spotkania przyniosły trzy porażki z czołowymi ekipami ligi – Jastrzębskim Węglem (0:3), ZAKSĄ (0:3) i Projektem (0:3). PGE Skra też nie ustrzegła się wpadek, ma jednak na koncie kilka udanych spotkań, choćby to ostatnie – wygrane 3:2 z Asseco Resovią.

W starciu Indykpol AZS Olsztyn – Stal Nysa nietrudno wskazać faworyta. Olsztynianie wygrali sześć ostatnich spotkań, pięć z nich wynikiem 3:0. Właśnie w trzech setach rozstrzygnęli na swoją korzyść mecz poprzedniej kolejki w Radomiu. Siatkarze Stali też notują imponującą serię – dziewięciu porażek od początku sezonu. Zamykają tabelę PlusLigi z dorobkiem zaledwie dwóch punktów. W poprzednim meczu jakby coś drgnęło. Przegrywali 0:2 z ekipą GKS i zdołali wyrównać stan meczu. W tie-breaku górą byli jednak rywale. Czy mają szansę na przełamanie w Iławie?

Na zakończenie tej serii zaplanowana na poniedziałek rywalizacja Cuprum Lubin – Cerrad Enea Czarni Radom. Obie ekipy z takim samym bilansem meczów (2 zwycięstwa – 6 porażek); lubinianie wywalczyli osiem punktów, o dwa więcej od rywali. Obie ostatnio przegrywały – Cuprum dwa, a Czarni trzy poprzednie mecze. W poprzedniej kolejce Lubinianie przegrali 2:3 w Lublinie, a Czarni ulegli 0:3 Indykpolowi AZS u siebie. Kto powiększy swój dorobek po tym spotkaniu?

Terminarz i plan transmisji 9. kolejki PlusLigi:

2021-11-26: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Projekt Warszawa (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-27: Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-27: GKS Katowice – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-27: Asseco Resovia – LUK Lublin (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-28: Trefl Gdańsk – PGE Skra Bełchatów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-28: Indykpol AZS Olsztyn – Stal Nysa (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-29: Cuprum Lubin – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport