Puchar Polski siatkarek 2022: Kto zagra? Kiedy losowanie?

Szesnaście drużyn wystartuje w tej edycji Tauron Pucharu Polski siatkarek im. Andrzeja Niemczyka. W walce o to prestiżowe trofeum jest szesnaście klubów – dwanaście z Tauron Ligi oraz cztery z eliminacji.

Tegoroczne rozgrywki Tauron Pucharu Polski siatkarzy oraz Tauron Pucharu Polski siatkarek im. Andrzeja Niemczyka zostaną rozegrane w nowych formułach. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów, szansę na walkę o to trofeum otrzymały wszystkie drużyny z ekstraklasy.

W Pucharze Polski siatkarek zagra szesnaście drużyn. Dwanaście z nich występuje w Tauron Lidze. Kolejne cztery awansowały z eliminacji. Ciekawostką jest obecność w tej stawce ekipy LTS Legionovia – drugoligowych rezerw ekstraklasowego klubu IŁ Capital Legionovia Legionowo. Obie drużyny mogą się nawet spotkać w 1/8 finału.

Spotkania 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek mają zostać rozegrane między 26 a 29 stycznia 2022 roku. Losowanie par tej rundy odbędzie się w magazynie siatkarskim #7strefa w Polsacie Sport (piątek 26 listopada, godzina 16.00). Zwycięzcy awansują do ćwierćfinałów, w których gra będzie się toczyć o awans do Final Four.

Puchar Polski broni Grupa Azoty Chemik Police. W zeszłorocznym finale policzanki pokonały ekipę Grot Budowlanych Łódź 3:1. Turniej finałowy rozegrano lutym w Nysie, a nagrodę MVP zgarnęła Natalia Mędrzyk.

Uczestnicy Tauron Pucharu Polski siatkarek 2022:

Tauron Liga (12): Grupa Azoty Chemik Police, Developres Bella Dolina Rzeszów, ŁKS Commercecon Łódź, Grot Budowlani Łódź, E.Leclerc Moya Radomka Radom, IŁ Capital Legionovia Legionowo, #VolleyWrocław, BKS Bostik Bielsko-Biała, Energa MKS Kalisz, Joker Świecie, Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz, UNI Opole.

Eliminacje (2): Asotra Płomień Sosnowiec, LOS Nowy Dwór Mazowiecki, Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów, LTS Legionovia Legionowo.

Terminarz Tauron Pucharu Polski siatkarek im. Andrzeja Niemczyka 2022:

1/8 finału: 26–29 stycznia 2022

1/4 finału: 23 lutego 2022

Final Four: 26–27 marca 2022.

RM, Polsat Sport