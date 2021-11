Piłkarze Spartaka Moskwa pokonali SSC Napoli 2:1 (2:0) w środowym meczu grupy C Ligi Europy. W czwartek 5. kolejkę w tej grupie dokończą drużyny Leicester City i Legii Warszawa, które zmierzą się w Anglii.

Bohaterem spotkania był 24-letni napastnik gospodarzy Aleksander Sobolew. Już w trzeciej minucie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul Słowaka Stanislava Lobotki na holenderskim napastniku Spartaka Quincym Promesie. Z kolei po niespełna pół godzinie gry Rosjanin wykorzystał dokładne dośrodkowanie Nigeryjczyka Victora Mosesa i po raz drugi pokonał Alexa Mereta.

ZOBACZ TAKŻE: Wielokrotne złamanie oczodołu. Piłkarz SSC Napoli Victor Osimhen kontuzjowany

Włoska drużyna, w której całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński, dwukrotnie zagroziła bramce gospodarzy, ale za każdym razem świetnie spisał się Aleksandr Sielichow. W 16. minucie nie dał się zaskoczyć Macedończykowi Elifowi Elmasowi, a nieco później reprezentantowi Polski.

W drugiej połowie zaznaczyła się przewaga gości, którzy dążyli do odrobienia strat. W 64. minucie kontaktowego gola uzyskał Elmas, który piłkę do bramki skierował głową po zagraniu Andrei Petagny. Na więcej gospodarze jednak nie pozwolili Napoli i przedłużyli nadzieje na awans do fazy pucharowej.

Spartak Moskwa - SSC Napoli 2:1 (2:0).

Bramki: Aleksander Sobolew dwie 3 (k), 28 - Elif Elmas 64.

Sędzia: Clement Turpin (Francja).

AA, PAP