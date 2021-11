Arkadiusz Milik w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy strzelił dwie bramki. To jednak nie wystarczyło, by jego Olympique Marsylia pokonał na wyjeździe Galatasaray.

Pierwszą bramkę reprezentant Polski zdobył w 69. minucie. Jeden z zawodników tureckiego zespołu dopuścił się nieprzepisowego zagrania we własnym polu karnym. Przez to sędzia podyktował rzut karny. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Milik. Pierwszy strzał byłego napastnika SSC Napoli został obroniony, jednak Fernando Muslera nie miał już szans przy dobitce.

Drugie trafienie 27-latek zanotował na pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry. Konrad de La Fuente dośrodkował piłkę w pole karne rywali. Niefortunną interwencję zaliczył defensor Galatasarayu, który przedłużył zagranie Amerykanina. Futbolówka wylądowała na głowie Milika, który pewnie posłał ją do bramki.

Mimo dwóch goli reprezentanta Polski mecz zakończył się porażką Olympique Marsylia 2:4. Francuska drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie E Ligi Europy.

Galatasaray - Olympique Marsylia 2:4 (2:0)

Bramki: Alexandru Cicaldau 12, Duje Caleta-Car 30 (s), Sofiane Feghouli 64, Ryan Babel 83 - Arkadiusz Milik 69, 85

AA, Polsat Sport