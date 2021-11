Rapid Wiedeń jest na ostatnim miejscu w grupie H i uzbierał do tej pory trzy punkty. Nie oznacza to jednak, że austriacki klub nie ma już o co grać w meczach Ligi Europy. Teoretycznie zespół z Wiednia dalej ma szanse na awans do fazy pucharowej. Bardziej realistycznym celem wydaje się jednak trzecia lokata w tabeli grupowej, która dałaby grę w Lidze Konferencji wiosną.

West Ham United w tym sezonie jest świetnie dysponowaną drużyną. Podopieczni Davida Moyesa nie przegrali jeszcze ani jednego meczu w fazie grupowej Ligi Europy i są na pierwszym miejscu w grupie H z dziesięcioma punktami na koncie. Jeśli zespół z Londynu wygra swoje najbliższe stracie, to już w przedostatniej kolejce zagwarantuje sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek.

Nie wiadomo czy na boisku zobaczymy byłego reprezentanta Polski Łukasza Fabiańskiego. Szkocki menedżer West Hamu w Lidze Europy stawia raczej na francuskiego bramkarza Alphonse Areolę.

Relacja i wynik na żywo z meczu Rapid Wiedeń - West Ham United na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:45.

MP, Polsat Sport