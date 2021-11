Uwielbiamy gdybać, więc i teraz możemy to zrobić - co by było, gdyby Biało-Czerwoni pokonali w ostatnim meczu grupowym w ramach kwalifikacji do mundialu reprezentację Węgier i tym samym przystąpili do baraży jako drużyna rozstawiona. Oczywiście, taki scenariusz też nie gwarantowałby, że nasi zawodnicy przeszliby przez nie tzw. "suchą stopą", ale nie ma co się oszukiwać - byłoby z pewnością mniej obaw, że powinie nam się noga. Inaczej jest bowiem rywalizować z takimi zespołami jak Macedonia Północna, Turcja, Ukraina czy Austria, a inaczej z potęgami pokroju Portugalii lub Italii.

To właśnie te dwie ostatnie reprezentacje budzą największy strach wśród kibiców. Trafienie na którąś z tych ekip sprawi, że o awans na mundial będzie piekielnie ciężko - tym bardziej, że porażka z Węgrami w kwalifikacjach nie tylko pozbawiła nas rozstawienia, ale również meczu na własnym boisku. To oznacza, że z ów Portugalią lub Włochami zagralibyśmy dodatkowo na ich terenie...

Z obiema reprezentacjami mamy niekorzystny bilans, chociaż dla dodania sobie otuchy należy pamiętać, że potrafiliśmy rozgrywać z nimi fantastyczne mecze z korzystnym wynikiem. Dotyczy to zwłaszcza Portugalii, którą umieliśmy pokonać np. w kwalifikacjach do Euro 2008 lub przegrać dopiero po karnych w ćwierćfinale Euro 2006.

Na kogo jeszcze możemy trafić? W gronie potencjalnych rywali są Szkoci, Rosjanie, Szwedzi oraz Walijczycy. Tylko z Wyspiarzami mamy korzystny bilans meczów. W rankingu FIFA niżej od naszej reprezentacji, która plasuje się na 27. pozycji, są jedynie Rosjanie (34.) i Szkoci (38.).

Konfrontacje z drużynami rozstawionymi to także batalie z uznanej marki piłkarzami. W każdej z nich znajdziemy gwiazdy lub super gwiazdy światowego formatu. Portugalia to Cristiano Ronaldo, Szwecja to Zlatan Ibrahimović, a we Włoszech chociażby Federico Chiesa czy Jorginho.

W tym roku podopieczni Paulo Sousy rozegrali 15 meczów. Odnieśli sześć zwycięstw, pięć razy remisowali oraz czterokrotnie przegrywali. Z grona drużyn, z którymi możemy zagrać w barażach, w 2021 roku rywalizowaliśmy z Rosją (mecz towarzyski i remis 1:1) oraz Szwecją (porażka na Euro 2020 2:3).

Przypomnijmy, że baraże mają charakter dwuetapowy. W półfinale na pewno zagramy na wyjeździe z którąś z wymienionych ekip. O awansie do drugiej, finałowej rundy zadecyduje jedno spotkanie. W niej znowu będzie losowanie, w którym udział weźmie sześć reprezentacji. Gospodarz zostanie wylosowany, a awans wywalczą trzy zespoły. Droga na mundial jest zatem wyboista.

Baraże zostaną rozegrane 24 i 25 marca (półfinały) oraz 28 i 29 marca (finały).

Bilans reprezentacji Polski w 2021 roku:

Liczba meczów: 15

Wygrane: 6

Remisy: 5

Porażki: 4

Potencjalni rywale Polski w barażach MŚ 2022:



Włochy - miejsce w rankingu FIFA: 6

Liczba rozegranych meczów: 19

Zwycięstwa Polski: 3

Remisy: 9

Zwycięstwa Włoch: 7

Bilans bramkowy: 10:23

Bilans w 2021 roku:

Mecze: 19

Wygrane: 14

Remisy: 4

Porażki: 1

Największa gwiazda: Federico Chiesa (Juventus)/Jorginho (Chelsea)

Portugalia - miejsce w rankingu FIFA: 8

Liczba rozegranych meczów: 13

Zwycięstwa Polski: 3

Remisy: 4

Zwycięstwa Portugalii: 6

Bilans bramkowy: 13:18

Bilans w 2021 roku:

Mecze: 16

Wygrane: 9

Remisy: 4

Porażki: 3

Największa gwiazda: Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Szwecja - miejsce w rankingu FIFA: 18

Liczba rozegranych meczów: 26

Zwycięstwa Polski: 8

Remisy: 4

Zwycięstwa Szwecji: 14

Bilans bramkowy: 37:56

Bilans w 2021 roku:

Mecze: 16

Wygrane: 11

Remisy: 1

Porażki: 4

Największa gwiazda: Zlatan Ibrahimović (AC Milan)

Walia - miejsce w rankingu FIFA: 19

Liczba rozegranych meczów: 8

Zwycięstwa Polski: 5

Remisy: 2

Zwycięstwa Walii: 1

Bilans bramkowy: 10:5

Bilans w 2021 roku:

Mecze: 16

Wygrane: 6

Remisy: 6

Porażki: 4

Największa gwiazda: Gareth Bale (Real Madryt)

Rosja - miejsce w rankingu FIFA: 34

Liczba rozegranych meczów: 19

Zwycięstwa Polski: 4

Remisy: 6

Zwycięstwa Rosji: 9

Bilans bramkowy: 18:34

Bilans w 2021 roku:

Mecze: 15

Wygrane: 9

Remisy: 2

Porażki: 4

Największa gwiazda: Aleksandr Gołowin (AS Monaco)

Szkocja - miejsce w rankingu FIFA: 38

Liczba rozegranych meczów: 10

Zwycięstwa Polski: 3

Remisy: 5

Zwycięstwa Szkocji: 2

Bilans bramkowy: 14:13

Bilans w 2021 roku:

Mecze: 15

Wygrane: 8

Remisy: 4

Porażki: 3

Największa gwiazda: Andrew Robertson (Liverpool FC)/Scott McTominay (Manchester United)

Losowanie par barażowych odbędzie się w Zurychu 26 listopada. Początek losowania o godzinie 17:00. Transmisja w Polsacie Sport News, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Krystian Natoński, Polsat Sport