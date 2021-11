MMŚ hokeistów na trawie: Polska – Francja 1:7

Polska – Francja 1:7 (1:4)

Bramki - dla Polski: Gracjan Jarzyński (22); dla Francji: Antonin Igau (1), Timothee Clement – dwie (3-krótki róg, 36-krótki róg), Corentin Sellier – trzy (11, 27, 34), Jules Bournac (54).

Dwa lata temu obie reprezentacje spotkały się w Walencji podczas młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po bardzo wyrównanym pojedynku przegrali 1:2, ale tym razem spotkanie było bardzo jednostronne. Francuzi już w pierwszych dwóch akcjach zdobyli dwie bramki, ale nie zamierzali na tym poprzestawać.

Polskim hokeistom udało się zdobyć kontaktowego gola przy stanie 0:3, lecz "trójkolorowi" mieli jednak cały czas mecz pod kontrolą. Trener Adrian przyznał, że o porażce zadecydował fatalny początek spotkania.

- Założenia przedmeczowe były trochę inne. Liczyliśmy na to, że po spotkaniu z Indiami reprezentacja Francji będzie podmęczona i w tym upatrywaliśmy naszej szansy. Niestety, w pierwszej fazie spotkania popełniliśmy wiele prostych błędów, które kosztowały nas utratę bramek. To ustawiło mecz. Ja podziękowałem chłopakom za jedno, że mimo niekorzystnego wyniku, walczyli do końca i pokazali później, że potrafią grać, a niektóre reprezentacje często poddawały mecze i mieliśmy dziś wyniki na poziomie 14:0 czy 17:0 – podsumował szkoleniowiec.

Na inaugurację mistrzostw Polacy pokonali Kanadę 1:0. By myśleć o awansie do ćwierćfinału (zakwalifikują się po dwie najlepsze drużyny z czterech grup), muszą w sobotę pokonać Indie. Gospodarze turnieju bronią tytułu młodzieżowego mistrza świata i są jednym z głównych faworytów, ale w środę dość nieoczekiwanie przegrali z Francją 4:5.

W przypadku zajęcia lokaty 3-4 w grupie, polski zespół w dalszej części turnieju rywalizować będzie o miejsca 9-16.

Mistrzostwa potrwają do 5 grudnia

PS, PAP