PKO BP Ekstraklasa: Stadion we Wrocławiu zmienił nazwę

Już nie Stadion Wrocław, ale Tarczyński Arena Wrocław – tak od dzisiaj nazywa się obiekt, na którym na co dzień swoje mecze w piłkarskiej ekstraklasie rozgrywa Śląsk Wrocław. Umowa została podpisana na sześć lat, a jej wartość to 14 mln złotych.

Stadion we Wrocławiu powstał na Euro 2012 i od samego jego oficjalnego otwarcia w 2011 roku trwało poszukiwanie sponsora tytularnego. Udało się to dopiero na dziesięciolecie. Od teraz obiekt w stolicy Dolnego Śląska będzie nosić nazwę – Tarczyński Arena Wrocław. Umowa została podpisana na sześć lat, a jej wysokość to 14 mln złotych.

- To ważny dzień dla stadionu i samego miasta. Ten stadion jest domem piłkarskiego Śląska, ale też miejscem bardzo wielu wydarzeń nie tylko sportowych. Udało się praktycznie już w stu procentach wykorzystać i skomercjalizować całą przestrzeń wokół stadionu. Do pełni szczęścia są na potrzebne już tylko zwycięstwa Śląska. Ale o to jestem spokojny - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Tarczyński to spółka giełdowa działająca w branży mięsnej i wędliniarskiej. Jest produkty obecne są w 30 krajach. Zakłady mieszczą się pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku.

PS, Polsat Sport