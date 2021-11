PŚ w biathlonie: W Oberhofie bez kibiców

Zaplanowane na 6-9 stycznia 2022 roku zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oberhofie odbędą się bez kibiców na trybunach - poinformowali organizatorzy. Ma to związek ze wzrostem liczby osób z infekcją COVID-19.

- Biorąc pod uwagę dynamikę pandemii i jej dramatyczne skutki w Turyngii uznaliśmy, że istotne będzie odpowiednio wczesne podjęcie takiej decyzji. Żałujemy, że musiała ona zapaść i prosimy fanów o zrozumienie - powiedział szef Komitetu Organizacyjnego Thomas Grellmann, cytowany w komunikacie.

W ubiegłym roku na tej niemieckiej arenie pojawiło się ok. 60 800 kibiców. Było to jeszcze przed nadejściem pierwszej fali pandemii do Europy. Na początku br. rywalizowano również przy pustych trybunach.

Runda w Oberhofie ma być piątą w tym sezonie i przedostatnią, w której będzie można wywalczyć punkty do klasyfikacji olimpijskiej. Po niej, a przed igrzyskami w Pekinie (4-20 lutego) planowane są jeszcze zawody PŚ w Ruhpolding (12-16 stycznia) oraz nieliczące się już do olimpijskiego rankingu zmagania w Anterselvie (20-23 stycznia).

MC, PAP