Doświadczony trener trafi do Legii i zastąpi Marka Gołębiewskiego?

W PKO BP Ekstraklasie trwa czarna seria Legii, która notuje serię siedmiu porażek z rzędu. Humorów kibicom warszawskiego klubu nie poprawia również postawa piłkarzy w Lidze Europy, w której po dobrym początku fazy grupowej, przyszły trzy przegrane, w tym ostatnia z Leicester City.

Gołębiewski, który dokładnie miesiąc temu zastąpił na stanowisku trenera Czesława Michniewicza, wygrał tylko jeden mecz jako szkoleniowiec Legii - w Pucharze Polski ze Świtem Skolwin. Później obserwował porażki swoich podopiecznych, w związku z czym nie może czuć się pewnie na zajmowanym stanowisku.

Oliwy do ognia dolał dodatkowo sam prezes i właściciel klubu ze stolicy Dariusz Mioduski. Na kilkadziesiąt minut przed meczem z Leicester światło dzienne ujrzała jego wypowiedź, w której otwarcie mówił o tym, że chce w klubie Marka Papszuna, który miałby być nowym trenerem mistrza Polski. Papszun nie jest jednak "opcją na teraz", dlatego według portalu meczyki.pl, Mioduski szuka tymczasowego rozwiązania.



"W klubie zdano sobie sprawę, że skoro do końca roku jest jeszcze wiele spotkań, dalsze pozostawienie drużyny bez doświadczonego szkoleniowca jest bardzo ryzykowne. Dlatego w ostatnich dniach prezes zintensyfikował wprowadzanie wariantu pośredniego - sprowadzenia do klubu doświadczonego trenera-strażaka, który miałby pomóc zespołowi na cito. Z jednym zastrzeżeniem: ta misja będzie krótka lub bardzo krótka. Uzależniona jedynie od tego, kiedy do klubu trafi nowy trener, którego bardzo chce Mioduski, czyli Marek Papszun" - pisze Tomasz Włodarczyk.

Trener Gołębiewski może więc się czuć coraz bardziej niepewnie w budynku klubowym przy Łazienkowskiej 3...

psl, Polsat Sport