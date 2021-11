Stadion Odry przy ulicy Oleskiej 51 w Opolu nie ma systemu podgrzewanej murawy, a to oznacza – w myśl podręcznika licencyjnego – że od początku listopada do końca marca nie spełnia wymogów zaplecza ekstraklasy. Dlatego Odra porozumiała się z Podbeskidziem, że w przedostatnim tegorocznym spotkaniu Fortuna 1 Ligi, obydwa zespoły zagrają w Bielsku-Białej.

Własna murawa nie musi być jednak atutem bielszczan, którzy w drugiej kolejce tego sezonu przegrali u siebie z Odrą 0:3. Wysoka porażka, do której doprowadziły gole Mateusza Kamińskiego, Konrada Nowaka oraz Miłosza Trojaka, była dużą niespodzianką. Teraz faworytem meczu ponownie są jednak gracze Podbeskidzia, którzy wygrali ostatnie dwa starcia ligowe w stosunku 4:0. Po pokonaniu lidera - Widzewa - równie łatwo rozprawili się z Górnikiem Polkowice.

– Zwycięstwa cieszą - mówi Mateusz Wypych, który wskoczył do "góralskiej" defensywy dwie kolejki temu. - Dla mnie, jako obrońcy, najważniejsze jest to, że dwa mecze z rzędu zagraliśmy na zero z tyłu. Robimy wszystko, by tak było w każdym meczu. Fajnie, że to się dzieje. Że w kolejnym spotkaniu nie straciliśmy gola. Na pewno będziemy chcieli to utrzymać. Z Odrą Opole u siebie - dodaje Wypych.

Środkowy obrońca Podbeskidzia w poprzednich dwóch sezonach występował w Opolu. – Na pewno sentyment do opolskiego klubu pozostał. Spędziłem w Odrze dwa lata i to był owocny czas, bo bardzo się rozwinąłem, dlatego cieszę się, że będę mógł zmierzyć się w Bielsku-Białej z Odrą - raduje się defensor.

Odra w poprzedniej kolejce przegrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 0:2. Czy w starciu z kolejnym faworytem Fortuna 1 Ligi pójdzie jej lepiej?

Transmisja meczu Odra Opole - Podbeskidzie od 20:20 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

psl, Polsat Sport