"Niezłe losowanie, każdy rywal w zasięgu i z każdym możemy wygrać - pomyślał każdy zawodnik ze wszystkich 4 drużyn. Wygramy, jedziemy na mundial, przegramy, to znaczy, że nie mieliśmy po co tam jechać. To będą dobre mecze, nie mogę się doczekać" - napisał 31-letni piłkarz FK Krasnodar w mediach społecznościowych.

Dwuetapowe baraże zostaną rozegrane 24 i 29 marca 2022 roku. Dwunastu uczestników podzielono na trzy ścieżki, w każdej z nich zostaną rozegrane półfinały i finał. Z Rosją biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a jeśli zwyciężą, kolejne spotkanie rozegrają już u siebie.

BS, PAP