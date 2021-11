Sousa, ze względu na swoje piłkarskie dokonania, ma ogromny respekt w kraju swojego pochodzenia. W reprezentacji Portugalii wystąpił przecież w 51 spotkaniach. Wywalczył młodzieżowe mistrzostwo świata, awansował do półfinałów Euro 2000. Był przedstawicielem złotej portugalskiej generacji z takimi wspaniałymi zawodnikami, jak Luis Figo, Rui Costa czy Ricardo Carvalho.

Jeśli chodzi o dokonania trenerskie, to jest jednak inaczej. - Nie ma wielkiego trenerskiego CV. Nie prowadził u nas żadnego zespołu w naszej ekstraklasie. Oczywiście ma ogromne dokonania jako piłkarz i jako były zawodnik cieszy się u nas ogromnym respektem, był przecież jednym z najlepszych graczy w historii portugalskiej piłki. Jako trener to miał swoje dobre chwile, kiedy był szkoleniowcem w takich klubach, jak Basel czy Fiorentina, ale na teraz, to nie widzę go jako kandydata do pracy w trzech naszych najsilniejszych klubach, a więc w Benfice, Porto czy Sportingu, ale jest traktowany w Portugalii jako dobry trener, choć nie topowy - powiedział Sergio Krithinas.

