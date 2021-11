PZPN opowiedział, co zmienia w szkoleniu

To najważniejsze projekty, o których opowiedzieli w piątek odpowiadający za szkolenie w Polskim Związku Piłki Nożnej. W „Grupie Trzymającej Władzę”, która spotkała się w piątek z dziennikarzami, znaleźli się Maciej Mateńko, wiceprezes ds. szkoleniowych, Marcin Dorna, dyrektor sportowy, oraz dr Paweł Grycmann, szef szkoły trenerów w Białej Podlaskiej. Powołano również grupę roboczą ds. programu szkolenia, w której obok wymienionych wcześniej wśród liderów znalazł się również Michał Libich. Zespół tworzą trenerki i trenerzy z całej Polski z rozmaitych szczebli szkolenia i z różnym doświadczeniem. I tak w zespole widzimy m.in. ekstraklasowego weterana Bogusława Kaczmarka, obecnych selekcjonerów kategorii U16 i U15 Marcina Włodarskiego i Marcina Łazowskiego, ale i przedstawicieli mniejszych środowisk, nie tylko wielkich akademii, również szkoleniowcy pracujący zagranicą. To ci ludzie odpowiedzialni są za to, co wydarzy się w polskim szkoleniu przez najbliższe cztery lata, czyli w okresie rządów nowego prezesa Cezarego Kuleszy.

Z najważniejszych decyzji powołana zostanie także kadra do lat 18, której zaniechano w Polsce jakiś czas temu. To rocznik chłopców, którzy nie mieli żadnej akcji szkoleniowej w czasie pandemii. Ta drużyna już niebawem ma poznać selekcjonera, wszyscy wspólnie od nowego sezonu będą reprezentować kategorię U19. Kiedy to się stanie, powołany zostanie docelowy trener U18. Kto aspiruje do stanowisk? – Na pewno PZPN nie będzie przechowalnią dla szkoleniowców, którzy akurat stracili pracę w seniorskiej piłce ligowej – grzmi Mateńko. – Wybierzemy ludzi, którzy będą kompetentni i gotowi do pracy długofalowej. Selekcjonerzy mają pracować etapami. Niektórzy dostaną wiele miesięcy do przygotowania się do eliminacji i będą przechodzić z drużyną do starszych roczników.



Innym najważniejszym pomysłem jest powołanie reprezentacji dla graczy późnodojrzewających w kategorii U15 i U16. To projekt, za którym stoi Dorna. Taki ruch jest nieodzowny, biorąc pod uwagę, jak wyglądają teraz najmłodsze reprezentacje Polski. Jest wiele powodów, główny dotyczy chęci wygrywania. Ale też i obawy. Po niedawnej "wtopie" reprezentacji do lat 17, która przegrała z niemieckimi rówieśnikami aż 1:10, selekcjoner tej drużyny Dariusz Gęsior spotkał się z olbrzymią krytyką, choć akurat wtedy spotkanie przebiegało w mało komfortowy sposób (trwało 120 minut, było wielu debiutantów). Skutek tego jest taki, że prowadzący drużyny narodowej obawiają się podobnych wpadek, wolą nie ryzykować, stawiając na graczy dobrze zbudowanych fizycznie, gwarantujących korzystny wynik. I tak podstawowa jedenastka kadry do lat 15, która niedawno rozegrała swój pierwszy oficjalny mecz z Irlandią (2:0), miała średnią wzrostu 180,1 cm. Wyjściowy skład kadry U17, która zagrała w Hiszpanii towarzyskie starcia z Meksykiem (3:4), miał średnią 181,9 cm. Wyjątkiem jest drużyna U16, w której w meczu przeciwko Słowenii (4:1) - średnia wynosiła 179 cm, a wliczając rezerwowych 177 cm.

Co jeszcze wiemy?



Wprowadzone zostaną nowe specjalistyczne kursy w Szkole Trenerów – dyrektora sportowego, dyrektora akademii, trenera analityka, trenera przygotowania motorycznego czy skautów. Nie tylko dla wzbogacenia CV fachowców, którzy się tym zajmują. Już niebawem, najpóźniej za cztery lata, zostanie to wpisane do podręcznika licencyjnego, a więc będzie obowiązkowe. Nie wiadomo, ile takie kursy będą kosztować, ale można oszacować, że za kurs na dyrektora sportowego trzeba będzie zapłacić połowę tego co za UEFA Pro, czyli około 10 tys. zł. PZPN chce również wrócić do zintegrowanych kursów trenerskich z akademiami wychowania fizycznego, w tej sprawie toczą się już rozmowy.



Począwszy od najmłodszych zniesiono ewidencje wyników w rywalizacji najmłodszych w kategoriach do U11. Na spotkaniu koordynatorów wojewódzkich związków piłki nożnej przekazano również informację o próbie zunifikowania rozgrywek wśród dzieci, stworzenie im podobnych warunków rozwoju (np. poprzez turnieje) we wszystkich województwach. Już teraz wykreowali się liderzy, np. na Dolnym Śląsku, gdzie tamtejszy związek sam zaproponował rozwiązania, które można implementować w inne miejsca w Polsce. W kwestii kształcenia trenerów zmieniono również formułę kursów UEFA C, a więc szkoleniowców najmłodszych kategorii wiekowych. Będą one rozszerzone, jeśli chodzi o praktykę, obecnie PZPN czeka na akceptację UEFA w tej kwestii. Cykliczne warsztaty szkoleniowe przejdą także trenerzy w starszych kategoriach, dotyczy to głównie Centralnych Lig Juniorów. Pierwsze odbędą się już w grudniu, na czterech makroregionalnych zjazdach spotkaj się przedstawiciele kilkudziesięciu klubów.



Obecny na spotkaniu prezes Kulesza obiecał, że nie zostaną zlikwidowane projekty preselekcyjne dla 13- i 14-latków (np. Letnia Akademia Młodych Orłów) czy Talent Pro dla najzdolniejszych w kategoriach U15-U16-U17. - Zostaną nieco zmodyfikowane – mówi szef federacji. – Na pewno na szkoleniu nie będziemy oszczędzać. Możemy co najwyżej poprzesuwać środki.

Przemysław Iwańczyk, Polsat Sport