- Na tym etapie każda reprezentacja ma takie same szanse, żeby awansować do Kataru - stwierdził w rozmowie z Polsatem Sport Paulo Sousa. Selekcjoner reprezentacji Polski ocenił losowanie baraży do MŚ 2022.

Najpierw Sousa wypowiedział się na temat samego losowania.

- Na tym etapie każda reprezentacja ma takie same szanse, żeby awansować do Kataru. Nasza grupa jest bardzo wyrównana. Zarówno technicznie, jak i fizycznie. Miejmy nadzieję, że nasi najlepsi piłkarze będą w dobrej formie na mecze barażowe. Dużo zależy od rozgrywek ligowych oraz od europejskich pucharów. To bardzo ważne, żeby wszyscy zawodnicy przybyli na zgrupowanie w pełni sił. Możemy rywalizować na bardzo wysokim poziomie. Zawsze jestem pozytywnie nastawiony i wierzę w naszą drużynę. Mamy w naszych szeregach najlepszego piłkarza na świecie. On zawsze robi różnicę i jestem pewien, że w nadchodzącym starciu zrobi to samo. Robert Lewandowski to ktoś bardzo wyjątkowy - ocenił.

Selekcjoner reprezentacji Polski ocenił przeciwników "Biało-Czerwonych" w półfinale baraży.

- Rosja zmieniła trenera, przez co stała się lepiej zbudowanym zespołem. Mają dobrych zawodników, ale w naszym zespole też tacy są. Mamy czas, by lepiej zrozumieć naszych rywali i podjąć najlepsze decyzje przed spotkaniem - stwierdził.

Portugalski trener zabrał głos również w sprawie możliwego awansu Polaków do finału baraży.

- Dzięki losowaniu mamy szansę, by zmierzyć się ze Szwecją na własnym boisku. To będzie dla nas wyjątkowa motywacja. Szwedów znamy dobrze, bo rywalizowaliśmy z nimi już podczas mistrzostw Europy. Jesteśmy teraz o wiele mocniejsi i mamy więcej opcji - powiedział.

