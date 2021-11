Ruch Chorzów - Motor Lublin. Relacja i wynik na żywo

Starcie z Motorem to dla zajmującego drugie miejsce w drugoligowej tabeli Ruchu Chorzów ostatni w tym roku ligowy mecz przy Cichej 6. Do pierwszej potyczki obu drużyn doszło w sierpniu w Lublinie. Goście zaprezentowali się lepiej i zasłużenie wywalczyli trzy punkty po golach Tomasza Foszmańczyka i Łukasza Janoszki.

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa chce zatrudnić Marka Papszuna

Lublinianie, którzy marzą o awansie do Fortuna 1 Ligi, zajmują dopiero szóste miejsce w rozgrywkach. Przed tygodniem zespół z Lublina podzielił się punktami ze Zniczem Pruszków. Z kolei ekipa Ruchu odpoczywała ze względu na przełożenie spotkania z Pogonią Siedlce. Powodem przypadki koronawirusa w klubie z Siedlec.

- Do końca sezonu pozostaje sporo spotkań, ale wiadomo, że w przypadku wygranej zbliżymy się do gospodarzy. Z drugiej strony potrzebujemy zwycięstwa z dobrym przeciwnikiem i uważam, że stać nas na trzy punkty w Chorzowie. Zresztą nie tylko z tym przeciwnikiem, ale z każdym w tej lidze. Jeżeli zagramy na sto procent naszych możliwości, to możemy przywieźć do Lublina zwycięstwo - mówi trener Motoru Marek Saganowski.

Relacja i wynik na żywo z meczu Ruch Chorzów - Motor Lublin od 18:05.

psl, Polsat Sport