Ponownie bohaterem walki wieczoru Fight Exclusive Night będzie Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB). Mistrz organizacji w kategorii lekkiej stanie do swojej siódmej obrony tytułu. Tym razem na jego drodze stanie niebezpieczny Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO, 4 SUB). Zdaniem ekspertów to najpoważniejsze wyzwanie dla "Chińczyka" w ostatnich latach. Pikanterii pojedynkowi dodaje fakt, iż między zawodnikami doszło do spięcia na ważeniu. W co-main evencie mistrzowskiego pasa w wadze półśredniej w formule K-1 będzie bronił Dominik Zadora (26-8 - K-1). "Japoński Drwal" spróbuje zrewanżować się Anatolijowi Hunanyanowi (38-8 - K-1) za porażkę z 2018 roku.

Interesująco zapowiada się również starcie, którego stawką będzie pas tymczasowego mistrza wagi ciężkiej. Pierwotnie rywalem Szymona Bajora (22-9, 10 KO, 9 SUB) w walce o tytuł miał być Michał Andryszak. "Longera" z udziału w gali wykluczyły sprawy osobiste. Zastąpił go Adam Wieczorek, który musiał wycofać się z pojedynku kilka dni przed wydarzeniem. Powodem była kontuzja. Ostatecznie przeciwnikiem Bajora będzie Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB).

O pas powalczy również Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB). Reprezentant Akademii Sportów Walki Wilanów skrzyżuje rękawice z groźnym Aigunem Akhmedovem (22-2, 6 KO, 5 SUB). W tym pojedynku na szali znajdzie się mistrzostwo wagi półśredniej w formule MMA. Ponadto w karcie walk znalazły się m.in. starcia Szymona Duszy (10-6, 8 KO, 1 SUB) z Adrianem Zielińskim (20-11, 7 KO, 6 SUB), Krystiana Bielskiego (8-3, 3 KO, 1 SUB) z Piotrem Kuberskim (8-1, 6 KO) i Adama Kowalskiego (13-6-1, 2 KO, 3 SUB) z Mario Zgelą (4-2, 2 KO, 2 SUB).

Łącznie na kibiców czeka 10 walk - osiem w formule MMA (z czego jedna na zasadach semi-pro) i dwie w K-1.

Relacja i wyniki na żywo gali FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki:

70.3 kg: Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB) vs Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO, 4 SUB)

77.1 kg: Dominik Zadora (26-8 - K-1) vs Anatoly Hunanyan (38-8 - K-1)

120.2 kg: Szymon Bajor (22-9, 10 KO, 9 SUB) vs Bartosz Szewczyk (3-0, 2 KO, 1 SUB)

77.1 kg: Cezary Oleksiejczuk (7-2, 3 KO, 2 SUB) vs Aigun Akhmedov (22-2, 6 KO, 5 SUB)

77.1 kg: Adrian Zieliński (20-11, 7 KO, 6 SUB) vs Szymon Dusza (10-6, 8 KO, 1 SUB)

83.9 kg: Krystian Bielski (8-3, 3 KO, 1 SUB) vs Piotr Kuberski (8-1, 6 KO)

61.2 kg: Mariusz Joniak (8-4, 6 SUB) vs Lukáš Chotěnovský (6-0, 2 KO, 1 SUB)

52.2 kg: Barbara Nalepka (12-2 - K-1) vs Hanna Gujwan (4-3 - K-1)

95 kg: Adam Kowalski (13-6-1, 2 KO, 3 SUB) vs Mario Žgela (4-2, 2 KO, 2 SUB)

Semi-pro: 93 kg: Łukasz Olech (4-0) vs Paweł Całkowski (7-1)

