W meczu 19. kolejki Fortuna 1 Ligi Chrobry Głogów zmierzy się z Arką Gdynia. Który zespół okaże się lepszy? Transmisja meczu Chrobry Głogów - Arka Gdynia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Chrobry przegrał swój ostatni ligowy mecz. Piłkarze z Głogowa mierzyli się z Zagłębiem Sosnowiec w przełożonym meczu 17. kolejki. Podopieczni Artura Skowronka szybko wyszli na trzybramkowe prowadzenie. Po przerwie głogowianie próbowali odrobić straty. Udało im się strzelić dwa gole, ale to nie wystarczyło, żeby zdobyć w tym spotkaniu chociaż jednej punkt.

Arka również odniosła porażkę w swoim poprzednim meczu. Co ciekawe gdynianie również stanęli naprzeciwko ekipy z Sosnowca. Zagłębie wygrało to spotkanie 1:0. Wcześniej piłkarze Ryszarda Tarasiewicza grali z Sandecją Nowy Sącz. To starcie Arka przegrała 1:3. Kibice z Gdyni mają nadzieję, że ich ulubieńcy zaprezentują się z lepszej strony w nadchodzącym meczu.

Ostatnie spotkanie Chrobrego z Arką zakończyło się zwycięstwem zawodników z Głogowa 2:0.

Transmisja meczu Chrobry Głogów - Arka Gdynia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 12:30.

AA, Polsat Sport