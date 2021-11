- Nie rozumiem, czemu tacy niscy zawodnicy biją się w MMA - stwierdził Mateusz Rębecki (14-1, 8 KO, 4 SUB) po ceremonii ważenia przed galą FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław. Jego przeciwnikiem będzie Arkadiy Osipyan (7-2, 3 KO, 4 SUB).

Podczas ceremonii ważenia doszło do starcia zainicjowanego przez rywala Rębeckiego.

- Nie wiem, co mu siedzi w głowie. Najwyraźniej nie wytrzymał presji i miał potrzebę wprowadzić zacier. Oglądałem to z uśmiechem na ustach. Nic to nie zmienia. Trzeba wejść do klatki i walczyć. To możemy potraktować jako delikatną pikanterię przed walką - ocenił "Chińczyk".

Rębecki pierwszy raz od dłuższego czasu będzie mierzył się z niższym od siebie przeciwnikiem.

- To mi bardzo odpowiada. Nie rozumiem, czemu tacy niscy zawodnicy biją się w MMA. Przecież to jest idealny cel. Łatwo ich trafić, a do nóg im jest daleko. Zawsze mam nadzieję, że mój rywal będzie niski - stwierdził.

Polski zawodnik powiedział również, jak czuje się w walkach z wyższymi rywalami.

- Jeżeli ktoś trzyma mnie na dystans prostymi, to mam opracowaną taktykę co robić w takiej sytuacji. To mi nie przeszkadza. Wiadomo, że czasami przeciwnik mnie trafi, ale to się chyba zdarza każdemu - ocenił.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Igor Marczak, AA, Polsat Sport