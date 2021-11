PŚ w biegach: Iivo Niskanen lepszy od koalicji rosyjsko-norweskiej

W pierwszej dystansowej konkurencji rozpoczętej w piątek edycji 2021/22 PŚ dominowali narciarze z Rosji i Norwegii, ale pogodził ich Niskanen, który już po raz czwarty wygrał bieg na tym dystansie w Ruce.

Mistrz olimpijski z Pjongczangu na 50 km uzyskał czas 33.08,6 i wyprzedził o 8,3 s Rosjanina Aleksieja Czerwotkina oraz o 14,1 s jego rodaka Aleksandra Bolszunowa, najlepszego biegacza dwóch poprzednich sezonów.

Bury stracił do triumfatora 2.11,1. Michał Skowron był wolniejszy od Niskanena o 4.04,4, co pozwoliło mu zająć 84. pozycję, a tuż za nim sklasyfikowano Mateusza Haratyka - strata 4.06,4. Do mety dobiegło 91 zawodników.

W piątek w Ruce rozegrano sprint, który zakończył się zwycięstwem Rosjanina Aleksandra Terentiewa. W niedzielę biegaczy czeka rywalizacja na 15 km "łyżwą" na dochodzenie.