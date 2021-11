Miastami goszczącymi mety etapów będą: Lublin, Zamość, Przemyśl, Sanok, Rzeszów, Bukowina Tatrzańska oraz Kraków. Wyścig powinien się rozstrzygnąć przedostatniego dnia podczas 15-kilometrowej górskiej jazdy indywidualnej na czas z Szaflar na Wierch Rusiński (Bukovina Resort).

Wcześniej ważne rozstrzygnięcia nastąpią w Przemyślu, gdzie kolarze będą się wspinać bardzo stromą (kąt nachylenia do 15 proc.) i wąską drogą na Kopiec Tatarski. W tegorocznej edycji to właśnie w mieście nad Sanem żółtą koszulkę lidera zdobył Portugalczyk Joao Almeida i nie oddał jej do mety pod Wawelem.

Dyrektor wyścigu Czesław Lang ocenił, że duże przetasowania mogą wnieść również etapy czwarty, prowadzący po Bieszczadach, oraz piąty, naszpikowany podjazdami na Pogórzu Dynowskim. Po tych dwóch wyczerpujących odcinkach kolarze przystąpią mocno zmęczeni do jazdy na czas na Podhalu.

O obsadzie wyścigu nie można na razie wiele powiedzieć. W tym roku startowało 19 drużyn elity World Tour oraz trzy zaproszone, w tym reprezentacja Polski.

Trasa 79. Tour de Pologne:

30.07, 1. etap, Kielce - Lublin (221 km)

31.07, 2. etap, Chełm - Zamość (204 km)

01.08, 3. etap, Kraśnik - Przemyśl (230 km)

02.08, 4. etap, Lesko - Sanok (177 km)

03.08, 5. etap, Łańcut - Rzeszów (205 km)

04.08, 6. etap, Szaflary - Bukovina Resort (jazda ind. na czas, 15,4 km)

05.08, 7. etap, Skawina - Kraków (175 km)

MC, PAP