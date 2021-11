W spotkaniu 19. kolejki Fortuna 1 Ligi GKS Tychy zmierzy się u siebie z Apklan Resovią. Tyszanie staną przed szansą zbliżenia się do miejsc premiowanych bezpośrednim awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Transmisja meczu GKS Tychy - Apklan Resovia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.