Od początku spotkania inicjatywa należała do gospodarzy. Pierwszą groźną okazję stworzyli w 14. minucie, kiedy po strzale Mattiasa Johanssona piłkę z linii bramkowej wybił Taras Romanczuk.

Szwed na boisku pojawił się cztery minuty wcześniej zmieniając Artura Jędrzejczyka, który doznał urazu barku.

To właśnie Johannson okazał się bohaterem Legii. Tuż przed przerwą warszawianie mieli rzut różny. Portugalczyk Josue wycofał do Serba Filipa Mladenovica, a ten miękko dośrodkował. Azer Mahir Emreli zgrał głową piłkę, do której dopadł Johansson i z kilku metrów wpakował ją do siatki.

45' +2 | Mattias Johansson z golem do szatni!



Sędzia Tomasz Musiał nasłuchiwał jeszcze komunikatu od arbitrów VAR, ale gol został strzelony prawidłowo. #LEGJAG 1⃣:0⃣ pic.twitter.com/kmg6x1q19R — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) November 28, 2021

Sytuacja długo analizowana była przez sędziów VAR, bo Emreli mógł być na minimalnym spalonym. Ostatecznie jednak gol został uznany.

W przerwie okazało się, że Johansson doznał kontuzji i na drugą połowę już nie wyszedł. Zmienił go Lindsay Rose, ale reprezentant Mauritiusa również nie dotrwał do końca spotkania. W 63. minucie Rose i Błażej Augsutyn niebezpiecznie zderzyli się głowami i obaj nie byli w stanie kontynuować gry.

Jagiellonia najlepszą okazję do wyrównania miała w 73. minucie. Wówczas błąd popełnił Artur Boruc, ale strzał na pustą bramkę Czecha Tomasa Prikryla zdołał zablokować Kacper Skibicki.

Tuż przed końcem spotkania białostoczan mógł wyręczyć Skibicki. 20-latek zgrywał piłkę głową do Boruca, ale zrobił to na tyle nieprecyzyjnie, że bramkarz musiał się popisać paradą.

Mimo zwycięstwa Legia wciąż znajduje się w strefie spadkowej, na 16. miejscu. Jagiellonia jest 11.

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:0 (1:0)

Bramka: Johansson 45

Legia Warszawa: Artur Boruc - Artur Jędrzejczyk (10. Mattias Johansson, 46. Lindsay Rose, 66. Tomas Pekhart), Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia, Yuri Ribeiro - Kacper Skibicki, Bartosz Slisz, Josue, Luquinhas (87. Andre Martins), Filip Mladenovic - Mahir Emreli.

Jagiellonia Białystok: Xavier Dziekoński - Tomas Prikryl (84. Andrzej Trubeha), Michał Pazdan, Błażej Augustyn (66. Miłosz Matysik), Israel Puerto, Bojan Nastic (77. Bartłomiej Wdowik) - Taras Romanczuk, Martin Pospisil (66. Przemysław Mystkowski) - Bartosz Bida (46. Paweł Olszewski), Fedor Cernych, Michał Żyro.

Żółte kartki: Luquinhas - Bojan Nastic, Tomas Prikryl, Taras Romanczuk

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

BS, Polsat Sport, PAP